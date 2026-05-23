Беспилотник ВСУ атаковал центр Луганска

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали с применением беспилотника центр Луганска, в результате атаки легкие ранения получили два человека, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в "Макс".

В ночь на 22 мая в ЛНР были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. Погибли 18 человек, ведутся поиски людей, которые могут оставаться под завалами.