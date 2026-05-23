ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской АЭС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВСУ вновь атаковали территорию ЗАЭС с помощью беспилотников, нанесено не менее десяти ударов, сообщили представители станции в субботу.

"Под очередным ударом вновь оказался транспортный цех станции. Зафиксировано не менее 10 прилетов БПЛА. В результате атаки повреждены 8 автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что обошлось без пострадавших.

Представители ЗАЭС добавили, что атаке подвергся и город-спутник станции Энергодар, там повреждено два пассажирских автобуса. Город, по их словам, подвергают беспрерывным обстрелам, ВСУ наносят удары по автомобилям, антеннам сотовой связи, кровлям домов и объектам городской инфраструктуры.

"Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается. Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара. Несмотря на продолжающиеся атаки, персонал станции продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную эксплуатацию ЗАЭС", - добавили представители станции.

Как сообщалось, ВСУ нанесли серию ударов по территории ЗАЭС три дня подряд - 16-18 мая. 16 мая дрон ВСУ упал рядом с энергоблоками станции, он не сдетонировал. 17 мая удар пришелся по транспортному цеху ЗАЭС, повреждения получили кровля здания, автобусы и остекление близлежащего цеха. 18 мая была атакована стоянка списанной техники.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 18 мая заявил, что ситуация с ЗАЭС приближается к точке невозврата. Кроме того, он заявил, что стремительная деградация ситуации вокруг ЗАЭС потребует более скорых переговоров с МАГАТЭ, которые сейчас запланированы на июль.