Поиск

ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской АЭС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВСУ вновь атаковали территорию ЗАЭС с помощью беспилотников, нанесено не менее десяти ударов, сообщили представители станции в субботу.

"Под очередным ударом вновь оказался транспортный цех станции. Зафиксировано не менее 10 прилетов БПЛА. В результате атаки повреждены 8 автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что обошлось без пострадавших.

Представители ЗАЭС добавили, что атаке подвергся и город-спутник станции Энергодар, там повреждено два пассажирских автобуса. Город, по их словам, подвергают беспрерывным обстрелам, ВСУ наносят удары по автомобилям, антеннам сотовой связи, кровлям домов и объектам городской инфраструктуры.

"Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается. Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара. Несмотря на продолжающиеся атаки, персонал станции продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную эксплуатацию ЗАЭС", - добавили представители станции.

В РоссииГлава "Росатома" допустил внеочередные переговоры с МАГАТЭ из-за Запорожской АЭСЧитать подробнее

Как сообщалось, ВСУ нанесли серию ударов по территории ЗАЭС три дня подряд - 16-18 мая. 16 мая дрон ВСУ упал рядом с энергоблоками станции, он не сдетонировал. 17 мая удар пришелся по транспортному цеху ЗАЭС, повреждения получили кровля здания, автобусы и остекление близлежащего цеха. 18 мая была атакована стоянка списанной техники.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 18 мая заявил, что ситуация с ЗАЭС приближается к точке невозврата. Кроме того, он заявил, что стремительная деградация ситуации вокруг ЗАЭС потребует более скорых переговоров с МАГАТЭ, которые сейчас запланированы на июль.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской АЭС

Ограничения на продажу топлива в одни руки ввели в Запорожской области

 Ограничения на продажу топлива в одни руки ввели в Запорожской области

До 18 возросло число жертв после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске

Студенты Старобельского колледжа и филиала вуза переведены на дистанционный формат

До 16 выросло число погибших после атаки на общежитие в Старобельске

Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве

 Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве

Число погибших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 12

Херсонский губернатор назвал украинские заявления о кризисе в Алешках лицемерием

Количество жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 11

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2294 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9544 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов