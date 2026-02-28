Поиск

Несколько жилых домов повреждены в Брянской области в результате атак ВСУ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Четыре жилых дома повреждены в ряде районов Брянской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В селе Брахлов повреждены жилой дом и автомобиль. (...) В селах Шамовка и Шумиловка повреждены два жилых дома. В селе Курковичи Стародубского муниципального округа поврежден жилой дом", - написал Богомаз в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, губернатор проинформировал о повреждении пяти автомобилей. Пострадавших нет, добавил Богомаз.

Александр Богомаз Брянск ВСУ
