Минимальные цены на сигары и некоторые виды табака вводятся в РФ с марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - РФ с 1 марта 2026 года вводит минимальные цены на сигары и некоторые другие виды табака и табачных изделий.

Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 27 августа 2025 года, оно вступает в силу 1 марта 2026 года и рассчитано на шесть лет с этого срока. Исключение составляют сигареты и папиросы, минимальные цены на которые были введены раньше.

Согласно документу, минимальные цены вводятся на сигары, сигариллы, а также на табак трубочный, жевательный, курительный тонкорезаный, нюхательный, для кальяна. Под эту меру также подпали кретек и биди. Правительство определило формулу расчета минимальной цены для каждого вида этой продукции.

РФ в рамках борьбы с контрабандой и контрафактом табачной продукции в 2021 году ввела единую минимальную цену (ЕМЦ) для розничной продажи сигарет и папирос. Такая же цена с сентября 2024 года действует и для никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для вейпов и нагреваемого табака. ЕМЦ ежегодно устанавливает Минсельхоз. На 2026 год она составляет 153 рубля за пачку (135 рублей в 2025 году).

В рознице табачные изделия продаются по максимальным розничным ценам (МРЦ), которые устанавливаются производителями (налогоплательщиками). При этом МРЦ не должна быть меньше действующей ЕМЦ.