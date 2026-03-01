Поиск

Российские военные уничтожили 83 пункта управления БПЛА ВСУ за сутки

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Запад", "Север", "Южная" и "Восток" в течение суток в зоне спецоперации ликвидировали 83 пункта управления беспилотниками вооруженных сил Украины, сообщили представители группировок в воскресенье.

"Выявлены и уничтожены станция разведки, 37 пунктов управления БПЛА", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Он сообщил, что за сутки силами группировки сбиты три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 28 беспилотников самолетного типа и 60 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ.

"Ракетными войсками группировки нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ", - сказал Бигма.

По его данным, в результате удара уничтожены до 10 украинских военных.

В течение суток в зоне ответственности группировки "Север" ликвидированы 30 пунктов управления беспилотной авиацией, 140 дронов самолетного типа и 31 тяжелый боевой квадрокоптер ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Подразделения "Южной" группировки за сутки поразили 39 блиндажей и укрытий для личного состава ВСУ, 45 антенн связи и управления. Также уничтожены 13 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

Группировка "Восток", по данным её представителя Михаила Герасимова, ликвидировала за сутки три пункта управления беспилотниками ВСУ.

