Два беспилотника сбиты над Тульской областью

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Два БПЛА уничтожены прошедшей ночью над Тульской областью, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два украинских беспилотника", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Также один БПЛА уничтожен над Ростовской областью.

В Брянской области беспилотник атаковал автомобиль в Климовском районе, погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в соцсетях.

По его данным, удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково.