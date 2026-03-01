Два беспилотника сбиты над Тульской областью
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Два БПЛА уничтожены прошедшей ночью над Тульской областью, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два украинских беспилотника", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.
По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Также один БПЛА уничтожен над Ростовской областью.
В Брянской области беспилотник атаковал автомобиль в Климовском районе, погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в соцсетях.
По его данным, удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково.