Три района в Брянской области были атакованы дронами ВСУ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три района региона подверглись атакам со стороны ВСУ.

"ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе Климовский, Суземский и Погарский районы", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

По его данным, в результате атаки ВСУ в поселке Погар Погарского района получили повреждения четыре жилых дома, гараж и автомобиль. В селе Соловьевка Климовского района поврежден жилой дом. В поселке Суземка Суземского района повреждены жилой дом и автомобиль.

Пострадавших нет, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2026 года Военная операция на Украине
Александр Богомаз ВСУ Брянская область
