S7 отменила рейсы в Дубай из Москвы и Новосибирска

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 Airlinеs внесла изменения в расписание из-за закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива, говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы 1 и 2 марта в Дубай для пассажиров, вылетающих из Москвы и Новосибирска, отменены. Информацию по этим и последующим рейсам сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Рейс S7 3774 Дубай - Москва за 1 марта планируется к выполнению 3 марта в 01:25 по местному времени, рейс S7 5786 Дубай - Новосибирск за 1 марта планируется к выполнению 2 марта в 18:00 по местному времени.

Рейсы из Дубая, ранее перенесенные с 28 февраля на 1 марта, отменены.

"После открытия воздушного пространства авиакомпания планирует начать выполнение вывозных рейсов для данных пассажиров. Детали по таким рейсам мы будем сообщать дополнительно, в том числе по SMS", - сообщает авиаперевозчик.

Как сообщалось, в воскресенье в Новосибирск прибыл рейс из Дубая, который накануне приземлился на запасном аэродроме в Карачи (Пакистан) из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем.