"Уральские авиалинии" отменили все рейсы в Дубай и обратно на 1 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские Авиалинии" вынужденно отменяет все исходящие и входящие рейсы аэропорта Дубая Аль-Мактум за 1 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в субботу, 28 февраля, авиакомпания "Уральские авиалинии" изменила маршруты и перенесла рейсы в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Позже авиакомпания ограничила вылеты в Дубай.

Также "Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби.