Минтранс сообщил об отмене 62 рейсов между РФ и ближневосточными странами

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Между Россией и ближневосточными странами по состоянию на утро воскресенья отменены более шестидесяти рейсов, сообщает Минтранс РФ.

"По данным на утро 1 марта отменено 62 рейса между Россией и ближневосточными странами. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные - 24 рейса. Большинство отмененных (более 75%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что авиакомпании продолжают корректировать расписание полетов и работать с пассажирами, чтобы минимизировать их неудобства в условиях, когда "количество гостиничных номеров лимитировано".

"По информации, полученной от большинства российских и иностранных авиакомпаний, пассажиры отмененных рейсов размещены в гостиницах или направлены по домам. Обстановка в российских аэропортах спокойная, скоплений пассажиров нет. За более чем 4 000 билетов средства возвращены клиентам. Контакт-центры продолжают работу с заявками пассажиров", - подчеркивают в Минтрансе.

Там напоминают, что система взаимодействия выстроена еще в предыдущие пики напряженности на Ближнем Востоке, есть коммуникационные каналы для оперативного взаимодействия и обмена данными.

Как сообщалось, в ОАЭ из-за отмены рейсов застряли более 20 тыс. пассажиров. По данным Ассоциации туроператоров, в стране находятся более 50 тыс. российских туристов.

Воздушное пространство многих стран региона закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану.