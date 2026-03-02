В РФ с 1 сентября задержали свыше 200 человек, причастных к работе незаконных SIM-боксов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Федеральной службе безопасности сообщили о пресечении работы более 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность, задержаны более 200 иностранцев и россиян.

"ФСБ РФ совместно с МВД России и СК России с 1 сентября 2025 года пресечено функционирование свыше 100 нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность и ее координацию", - заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате проведённых мероприятий "в 43 субъектах Российской Федерации задержаны более 200 иностранцев и граждан РФ". Изъято свыше 220 SIM-боксов, более 54 тыс. SIM-карт и SIM-чипов, использовавшихся в преступной деятельности. Расследуются уголовные дела статьям 274.3 (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), 274.4 (Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ), 274.5 (Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса), предусматривающим наказание до шести лет лишения свободы, а также по ст. 159 (Мошенничество) УК РФ, информирует ЦОС.

"В отношении 30 преступников дополнительно возбуждены уголовные дела по статьям 205 (Террористический акт), 205.1 (Содействие террористической деятельности), 205.4 (Организация террористического сообщества и участие в нём), 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), 210 (Организация преступного сообщества или участие в нём) УК РФ, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении ЦОС.

Задержанные, по данным спецслужбы, причастны к организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнению балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также нелегальному распространению абонентских номеров российских операторов связи и предоставлению услуг по регистрации в интернете аккаунтов.

Как отметили в ФСБ, через незаконные SIM-боксы массово совершались ложные террористические угрозы, дистанционное мошенничество и иные преступления.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2025 года Южным военным судом осуждён к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту.

Также в декабре 2025 года в Троицке задержана администратор SIM-бокса, через который координировался подрыв самодельного взрывного устройства у здания ОМВД по району Орехово-Борисово Южное, в результате которого погибли 2 сотрудника ДПС.

В свою очередь в Следственном комитете России сообщили о задержании в Московском регионе 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров, обеспечивавших работу сим-боксов. Им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. В ходе обысков на съемных квартирах фигурантов обнаружено и изъято более 2 тысяч сим-карт операторов сотовой связи, сим-боксы, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.

"Следственный комитет России призывает граждан, особенно молодых людей, не поддаваться на обещания лёгкого заработка, связанного с незаконной деятельностью. Уголовная ответственность влечёт необратимые последствия, которые навсегда останутся в биографии", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, во Владимирской области выявлена деятельность преступного сообщества, участники которого при помощи сим-боксов массово обзванивали граждан для хищения их средств, а также рассылали ложные сообщения о минировании зданий. "Десяти фигурантам уже предъявлены обвинения, а организатор преступной группы задержан по запросу российской стороны за рубежом, решается вопрос о его экстрадиции", - сказала Петренко.

Также раскрыты факты участия местных жителей в обеспечении работы сим-боксов для мошеннических целей и в других регионах, в том числе в Удмуртии, Омской и Томской областях, Пермском крае и республике Северная Осетия - Алания, Марий Эл, в Красноярском крае, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях.

Среди задержанных есть несовершеннолетние.

"Таким образом, граждане России фактически становятся пособниками террористической и мошеннической деятельности иностранных спецслужб. Зарубежные кураторы воспринимают наших граждан как "ресурс" для финансирования диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб на территории РФ", - подчеркнули в ФСБ.