Масштабная проверка систем оповещения населения в РФ пройдет 4 марта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет в среду, 4 марта, плановую масштабную проверку систем оповещения населения по всей стране, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов" таких систем "и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные ЧС", пояснили в ведомстве.

Органами местного самоуправления будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских теле- и радиоканалов. Кроме того, информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".

Предыдущая проверка системы оповещения проходила в октябре 2025 года.

