В Кремле вновь отказались публично обсуждать содержание переговоров по Украине

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вопрос гарантий безопасности находится на повестке переговоров по украинскому урегулированию, но в Кремле не будут публично обсуждать их содержание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты в понедельник попросили его прокомментировать заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что делегация России в ходе мирных переговоров согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

"Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно территориальным, гарантии безопасности, конечно же, находятся на повестке дня переговоров", - сказал Песков.

Он напомнил, что в Кремле не собираются публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся в самых разных аспектах. "Не будем это делать дальше", - подчеркнул представитель Кремля.

Пескова также спросили, как Кремль оценивает целесообразность продолжения переговорного процесса по украинскому урегулированию на фоне того, что диалог между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана завершился атакой США и Израиля на Иран.

"Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является предпочтительным способом, и Россия сохраняет свою открытость, чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими мирными методами", - ответил представитель Кремля.