Песков заявил, что ясности по срокам и месту новых переговоров по Украине нет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ясности по срокам и месту очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет, но вряд ли в настоящее время в качестве площадки для них можно рассматривать Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

По его словам, "в эти дни вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам".