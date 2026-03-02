Поиск

Первая продукция Амурского газохимического завода будет получена в августе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Первая продукция Амурского газохимического завода (АГХК) будет получена в августе, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Газоперерабатывающий завод "Газпрома" - завершено строительство пяти линий, идет пусконаладка. Сибуровский завод - готовность 90%. Первая продукция выйдет в августе. По завершении этот кластер станет вторым в мире по мощности, он будет производить 42 миллиарда кубометров газа и 2 миллиона 700 тысяч тонн полимеров", - сказал губернатор.

Как сообщалось, в начале года подрядчики Амурского газохимического комплекса (АГХК, 60% принадлежит "СИБУРу", 40% - у китайской Sinopec) завершили строительно-монтажные работы на приоритетных системах и объектах установки пиролиза - ключевого технологического элемента предприятия, расположенного в Амурской области.

По состоянию на конец 2025 года общий прогресс проекта строительства Амурского ГКХ достиг 92%, сообщала компания, отмечая, что первые партии полиэтилена на предприятии планируется получить в третьем квартале 2026 года, полипропилена - в 2027 году.

Пиролиз - основной технологический процесс переработки углеводородного сырья, которое будет поступать на Амурский ГХК с расположенного поблизости Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) "Газпрома" (этан и СУГ). Под действием высокой температуры из этана и сжиженных углеводородных газов производятся этилен и пропилен.

Проектная мощность установки - 2,7 млн тонн (суммарно полиэтилена и полипропилена) в год. На сегодняшний день это самая большая по единичной мощности этиленового пиролиза установка среди всех действующих и реализуемых нефтегазохимических проектов в мире.

АГХК должен был быть построен с участием европейских партнеров, таких как Linde и Technimont. Часть оборудования, в частности установка пиролиза, была произведена, но в 2022 году эти компании покинули проект. "СИБУР" и Sinopec решили пересмотреть стратегию реализации, перепроектировали его, сменив подрядчиков и лицензиаров по установкам полиэтилена и полипропилена.

