В Россию запустят вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби 3 марта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Туроператор "Библио-Глобус" организует 3 марта вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби в Россию, сообщает пресс-служба туркомпании.

"С 3 марта будут организованы специальные вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби для туристов с датой окончания тура 28.02, 01.03 и 02.03. Все необходимые сведения относительно конкретных рейсов, включая время вылета и номер рейса, будут своевременно предоставлены каждому туристу через личный кабинет его туристического агентства", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, каждый пассажир получит оформленный авиабилет на указанный специальный вывозной рейс.

Туристам, чьи туры заканчиваются после 2 марта, рекомендуется следить за информацией через турагентов или на сайте туроператора.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что 95-98% организованных туристов размещены в отелях, но ситуация будет усугубляться, если небо не откроется.