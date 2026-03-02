В "Шереметьево" ждут рейсы из ОАЭ и Омана вечером 2 марта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" вечером 2 марта должны прибыть два рейса из ОАЭ и Омана, сообщила пресс-служба аэропорта.

Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби должен прибыть ориентировочно в 21:36 по Москве, рейс WY183 авиакомпании Oman Air из Маската - в 21:53 по Москве.

Ранее ряд стран Ближнего Востока из-за обострения военного конфликта в регионе закрыли или ограничили воздушное пространство. Росавиация разослала российским авиакомпаниям рекомендации NOTAM о необходимости выбирать обходные маршруты через территорию третьих стран. Полеты в Израиль и Иран были приостановлены. Рекомендации действуют до 02:59 по Москве 11 марта.

