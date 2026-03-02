Поиск

В "Шереметьево" ждут рейсы из ОАЭ и Омана вечером 2 марта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" вечером 2 марта должны прибыть два рейса из ОАЭ и Омана, сообщила пресс-служба аэропорта.

Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби должен прибыть ориентировочно в 21:36 по Москве, рейс WY183 авиакомпании Oman Air из Маската - в 21:53 по Москве.

Ранее ряд стран Ближнего Востока из-за обострения военного конфликта в регионе закрыли или ограничили воздушное пространство. Росавиация разослала российским авиакомпаниям рекомендации NOTAM о необходимости выбирать обходные маршруты через территорию третьих стран. Полеты в Израиль и Иран были приостановлены. Рекомендации действуют до 02:59 по Москве 11 марта.

Ри саи ап

Абу-Даби Оман ОАЭ Шереметьево Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

 Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

Туристам напомнили о праве расторгнуть или изменить договор с турфирмой при угрозе безопасности

Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

 Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Верховный суд признал "Антивоенный комитет России" террористической организацией

Иностранец с непогашенной судимостью не сможет приобрести гражданство России

 Иностранец с непогашенной судимостью не сможет приобрести гражданство России

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

 Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Пять человек погибли, еще 13 пострадали за две недели из-за схода снега с крыш в РФ

В Новороссийске был пожар на причале после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 231 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8558 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });