В Иране и Израиле нет организованных российских туристов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Организованных российских туристов нет в Иране и Израиле, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"Министерство экономического развития не отменяло ранее выпущенные рекомендации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Согласно разъяснениям министерства, основанным на сообщении МИД РФ, продолжают действовать рекомендации о нежелательности продажи туров в Иран и Израиль", - сказал он журналистам.

По информации РСТ, в настоящее время организованный туристический поток по данным направлениям практически отсутствует.

"Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате (деловые, медицинские, к родственникам)", - добавил Абдюханов.

Ранее в субботу Израиль нанес превентивный удар по Ирану. По сообщениям СМИ, в операции также принимали участие США. После этого Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство.