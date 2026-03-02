Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа.

"Мирный житель погиб в результате очередного целенаправленного удара беспилотника ВСУ. В Грайворонском округе в селе Головчино от детонации вражеского беспилотника на месте атаки погиб мужчина. Он скончался до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков в своем телеграм-канале в понедельник.