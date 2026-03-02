Японский космический корабль HTV-X1 6 марта покинет МКС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Японский грузовой корабль HTV-X1 в пятницу расстыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Отстыковка планируется в 12:00 по времени Восточного побережья США (в 20:00 по Москве). В рамках операции 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 затем отведет корабль на безопасное расстояние и выпустит его в автономный полет.

Корабль HTV-X1 будет оставаться на орбите еще более трех месяцев, выполняя функции научной платформы для проведения экспериментов Японского космического агентства (JAXA). После команды на сход с орбиты аппарат, загруженный мусором и отходами, сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

Японский корабль причалил к МКС 29 октября прошлого года, доставив около 4,5 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

HTV-X - первый из новой серии грузовых кораблей Японии. Он является преемником японского космического корабля HTV, который запускался девять раз в период с 2009 по 2020 год. Главное отличие HTV-X от прежнего корабля заключается в том, что он является более крупной и грузоподъемной версией предшественника.