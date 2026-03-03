В Петербурге возбуждено уголовное дело о падении льда на человека

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту падения льда с крыши на человека, сообщило региональное управление СКР.

Это произошло 2 марта на Рузовской улице, пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Дело расследуется по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

На прошлой неделе петербурженка попала в больницу после падения наледи на Разъезжей улице. СК тогда возбудил дело об оказании небезопасных услуг.