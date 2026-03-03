Лукашенко отметил способность Мишустина к реализации смелых планов
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с 60-летием.
"В Беларуси Вас высоко ценят как опытного государственного деятеля, целеустремленного и энергичного руководителя правительства Российской Федерации с твердыми жизненными принципами, способного успешно реализовывать смелые планы и внедрять новые решения", - заявил он.
"Убежден, что при дальнейшей вашей поддержке сложившиеся добрососедские отношения между Беларусью и Россией продолжат расширяться на благо братских народов наших стран", - подчеркнул Лукашенко, пожелав Мишустину "неисчерпаемых сил для осуществления стратегических задач, достижения значимых результатов на ответственном посту".
