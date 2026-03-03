Более 20 авиарейсов c Ближнего Востока в РФ запланировано на вторник

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Более 20 рейсов из стран Ближнего Востока в РФ запланировали на вторник российские и зарубежные авиакомпании, сообщил Минтранс.

Суммарно планируется выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана и вывезти около 4,5 тыс. пассажиров.

Оперативную обстановку по выполнению полетов обсудили на совещании с перевозчиками, которое провел замминистра транспорта Владимир Потешкин.

"Прошу авиакомпании подготовить план-график с количеством вывозных рейсов вплоть до 7 марта, будем оперативно обращаться к авиационным властям государств для согласования перелетов и ускорения процессов", - отметил Потешкин, которого цитирует пресс-служба.

По информации Минтранса, накануне из Абу-Даби и Маската в Москву прибыли рейсы с 484 пассажирами. За вторник, по данным на 12:00 по московскому времени, 520 пассажиров уже вернулись в Россию. Кроме Москвы, запланированы и выполняются рейсы в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.