Военные РФ заявили о расширении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российская армия расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, продвигаясь вперед и вытесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирных жителей", - говорится в заявлении Минобороны РФ в связи со взятием под контроль села Бобылевка в Сумской области.

По информации Минобороны РФ, штурм Бобылевки осуществила 80-я мотострелковая бригада группировки "Север".

В сообщении министерства говорится, что перед штурмом российская артиллерия и войска беспилотных систем нанесли удары по огневым позициям и резервам украинских войск.

