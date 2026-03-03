Военные сообщили о поражении аэродромов ВСУ, с которых запускали беспилотники

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в сводке.