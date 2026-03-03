В Кремле предпочитают не обсуждать заявления Трампа по Кубе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Кремле предпочитают не обсуждать заявления президента США Дональда Трампа о том, что Куба станет его следующей целью, и подчеркивают свою приверженность международному праву, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Честно говоря, мы предпочитаем это не обсуждать. Мы являемся сторонниками международного права и привержены принципам уважения суверенных государств и невмешательства в их внутренние дела", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее высказывание Трампа.

"Это костяк нашей позиции. Мы предпочитаем его придерживаться. Все остальное мы считаем несоответствующим принципам международного права", - подчеркнул он.