РФ выдала Румынии осужденного за контрабанду молдавского табака

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Из России в Румынию экстрадирован осужденный за организацию преступной группы и контрабанду табачной продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Генеральной прокуратурой РФ удовлетворен запрос компетентных органов Румынии о выдаче разыскиваемого, и сегодня он в сопровождении румынского конвоя будет доставлен на территорию указанного государства для отбывания наказания", - сказала Волк журналистам во вторник.

По информации зарубежных коллег, в 2018 году фигурант создал организованную группу для контрабанды табачных изделий из Республики Молдова в Румынию – на протяжении нескольких лет он лично контролировал поставки и реализацию продукции.

В 2023 году приговором суда города Галац гражданин был приговорен к шести годам лишения свободы, но скрылся из страны. В марте 2025 года осужденный был задержан на территории Московской области.