Путин и Орбан обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные темы российско-венгерского взаимодействия, ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана 28 ноября 2025 г. в Москве", - отмечается в сообщении.

"Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка", - информирует пресс-служба.

Там отметили, что при обмене мнениями по Украине "Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах".

"Затронуты также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в Вооруженные силы Украины и попавших в российский плен", - говорится в сообщении.