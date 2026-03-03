Главе Федерального казначейства поручено следить за ценообразованием в ОПК

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину уделять пристальное внимание вопросам ценообразования в оборонно-промышленном комплексе.

На встрече с президентом Артюхин рассказал, что казначейство с этого года приступило к автоматизированному мониторингу использования средств гособоронзаказа при взаимодействии с министерством обороны, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой и ФАС.

Президент заметил, что главная задача в соответствующих поправках в закон о гособоронзаказе - снижение рисков завышения цен.

"Мы проанализировали все контракты, выявили всю дебиторскую задолженность, посмотрели, какие есть риски в исполнении по цепочке кооперации. Здесь работаем вместе с опорным банком. И такую построили модель, по которой мы упреждающе уже взаимодействуем с Росфинмониторингом, с Федеральной антимонопольной службой, чтобы предупредить наших уважаемых подрядчиков - исполнителей гособоронзаказа, какие мы видим риски", - сказал Артюхин.

Он подчеркнул, что уже виден эффект. "Большая системная работа делается на площадке Совета безопасности. Мы там тоже принимаем активное участие. Сейчас Министерство обороны модернизирует систему ценообразования, переходит от лимитных к ориентировочным ценам. И в этих механизмах наши результаты проверок как раз позволили увидеть, где есть резервы. Резервы достаточно серьезные", - сказал глава казначейства.

Президент на это заметил: "К сожалению, лимитные цены еще полностью изжить не удается. Но я вас прошу уделить самое пристальное внимание работе в этой части. И если вы чувствуете, видите, что нужно предпринять еще дополнительные шаги для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, более целенаправленной, вы обязательно скажите и сформулируйте ваши предложения".