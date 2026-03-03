Рэпер Face оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья Кировского района Уфы заочно оштрафовал Ивану Дрёмину (рэпер Face, признан в России иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила прокуратура Башкирии.

Дремин признан виновным по ч.2 ст.330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей и лишил права заниматься администрированием сайтов сроком на 2,5 года.

"В суде установлено, что Иван Дрёмин, признанный иноагентом, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч.4 ст.19.34 КоАП), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в межгосударственном розыске.