Роспотребнадзор сообщил о случаях туляремии в России

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В России зарегистрированы случаи заболевания туляремией, что требует повышенного внимания, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время ситуация по природно-очаговым инфекциям оценивается как стабильная. Отмечается минимальный уровень заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Тем не менее, в ряде регионов зарегистрированы случаи заболеваний населения туляремией, что требует повышенного внимания", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

Также в ведомстве сообщили, что регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей.

Туляремия - инфекционное заболевание. Характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов. Передается человеку от грызунов или через укусы комаров и клещей.