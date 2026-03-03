Врач в Петербурге получила условный срок за продажу сертификатов о прививках от COVID-19

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Кировский суд назначил два года условно терапевту Галине Поповой, признав ее виновной в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру государства (ч.2 ст.274.1 УК), сообщила пресс-служба судов региона.

Суд установил, что с декабря 2020 года по 31 ноября 2021 года Попова участвовала в вакцинации от COVID-19 и, "из личных побуждений оказывала гражданам, легкомысленно относящимся к собственному и общественному здоровью, услуги в приобретении сертификатов и QR-кодов" о вакцинации, не делая саму прививку, а также вносили федеральный регистр привитых ложную информацию. Неустановленным образом она получила "данные об учетной записи врача аллерголога-иммунолога, обеспечив тем самым себе условия для неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации" и предлагала неопределенному кругу лиц сертификат о прививке от коронавируса за 3000 рублей.

Попова вину признала полностью и раскаялась.

Суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 6000 рублей, полученные в результате преступления, у врача конфисковали.