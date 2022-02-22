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Завотделением больницы в Сочи осудили по делу о фиктивной вакцинации

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Суд Хостинского района Сочи признал виновным заведующего отделением общей практики горбольницы №3 за оформление ложных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края во вторник.

Подсудимый получил два года условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 60 тыс. рублей, сказано в сообщении.

По версии следствия, подсудимый являлся должностным лицом, на которого были возложены обязанности по внесению данных о вакцинации населения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В августе 2021 года, получив от жителей Сочи деньги в сумме 8 и 4 тыс. рублей, он внес заведомо ложные сведения о введении им препарата "Гам-КОВИД-Вак" без фактического проведения указанной процедуры для получения сертификата о вакцинации от COVID-19.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями; мелкое взяточничество).

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал в полном объеме.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Хроника коронавируса. Февраль.

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