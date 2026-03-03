"Аэрофлот" в среду планирует два вывозных рейса из Дубая

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в среду планирует выполнить два вывозных рейса из Дубая – в Москву и Краснодар, сообщила компания.

Этими рейсами планируется перевезти пассажиров, которые изначально планировали улететь из ОАЭ 28 февраля.

Рейс в Москву будет выполнен напрямую, на широкофюзеляжном самолете, в Краснодар – на узкофюзеляжном, с промежуточной посадкой на дозаправку в Анталье.

Дочерняя авиакомпания "Аэрофлота" – "Победа" планирует совершить один вывозной рейс Дубай - Москва во вторник. Для выполнения полетов в среду и позже направлены запросы на слоты в аэропорты и авиавластям ОАЭ, сообщил перевозчик.