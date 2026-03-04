Трутнев и Чекунков расскажут сенаторам о направлениях развития Дальнего Востока

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выступят в среду на заседании Совета Федерации.

В рамках "правительственного часа" они расскажут о стратегических направлениях развития Дальнего Востока.

Кроме того, перед сенаторами выступит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с докладом о своей деятельности в 2025 г. и ответит на вопросы сенаторов.

Также на заседании обсудят вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Запланированы выступления главы региона Алексея Беспрозванных и председателя заксобрания области Андрея Кропоткина.

Сенаторы среди прочего рассмотрят закон о внесении изменений в механизм предоставления господдержки резидентам ОЭЗ в этом регионе, направленный на укрепление его экономической устойчивости и реализации инвестиционных проектов.