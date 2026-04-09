Новая стратегия развития Дальнего Востока будет утверждена до 1 августа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока на ближайшие пять лет должна быть разработана и утверждена до 1 августа, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании Совета региона.

"Нам необходимо принять новую стратегию, и она должна стать не просто следующим шагом, она должна стать тем инструментом, который позволяет не только продолжать, но и повышать эффективность работы, стимулировать изменения, которые происходят в регионах, улучшать прежде всего жизнь людей", - цитирует Трутнева пресс-служба полпредства президента в ДФО.

Вице-премьер отметил, что стратегия на 2026-2030 годы должна синхронизироваться с национальными целями и национальными проектами, с отраслевыми и стратегическими документами, опираться на сформированную социально-экономическую модель развития округа.

В рамках предыдущей стратегии удалось сократить миграционный отток, доходы регионов увеличились более чем в два раза. Объем строительных работ на Дальнем Востоке вырос на 244%, обрабатывающее производство - на 223%. За 10 лет инвестиции в основной капитал ДФО превысили среднероссийский показатель, увеличившись на 286%. промышленное производство увеличилось на 168%.

 Авиарейсы задерживаются в аэропортах Чукотки и Магадана из-за непогоды

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

