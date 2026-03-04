Поиск

Совет Федерации назначил нескольких зампредов и судей Верховного суда

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду проголосовал за ряд назначений на должности в Верховном суде РФ (ВС РФ).

Так, зампредседателя ВС РФ Владимир Давыдов назначен на должность первого заместителя председателя суда, Владимир Хомчик - на пост зампредседателя ВС РФ - главы Судебной коллегии по делам военнослужащих этого суда.

Судью ВС РФ Николая Тимошина назначили зампредом суда - председателем Судебной коллегии по уголовным делам ВС, судью Олега Нефедова - зампредом суда и председателем Дисциплинарной коллегии ВС РФ.

Денис Кунев и Андрей Ноговицын назначены судьями Верховного суда РФ.

Также Совет Федерации утвердил судью Верховного суда Олега Зателепина членом Президиума ВС РФ.

Выступая в Совете Федерации, председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что кадровые изменения осуществляются в рамках реализуемых задач по обеспечению единообразия в практике, повышению качества правосудия и укреплению доверия к нему со стороны граждан.

"Кандидаты на должности соответствуют всем необходимым требованиям - по уровню компетенции, внутренней независимости и способности принимать законные, объективные и взвешенные решения, обладают достаточным опытом, знаниями, деловыми и моральными качествами", - сказал Краснов.

