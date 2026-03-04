Школу в Волгограде эвакуировали из-за обнаружения, предположительно, обломков БПЛА

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Учащиеся и персонал одной из школ в Красноармейском районе Волгограда были эвакуированы после обнаружения возле здания предметов, похожих на фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города.

"За территорией школы (в Красноармейском районе - ИФ) рядом со входом были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии. По их рекомендации учащиеся школы были эвакуированы", - сказал сотрудник мэрии.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на среду подразделения ПВО министерства обороны РФ отражали атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Были зафиксировано попадание БПЛА в Тракторозаводском и Ворошиловском районах Волгограда, а также в Среднеахтубинском районе. Пять человек пострадали.

По информации Минобороны, в ночь на среду 21 дрон ликвидирован над территорией Волгоградской области.