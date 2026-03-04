Поиск

В РФ предложили ввести единовременную выплату в 5 млн руб. для членов семей погибших добровольцев

С такой инициативой выступило Минобороны России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Проект указа о дополнительных мерах соцподдержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей подготовило Минобороны России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду.

"В целях обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, проходящих службу в Войсках национальной гвардии РФ, и добровольцев министерством РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект указа президента Российской Федерации "О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей", предусматривающий предоставление единовременной выплаты в размере 5 млн рублей в равных долях членам семей погибших (умерших) добровольцев (...)", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что выплаты касаются семей добровольцев, которые выполняли задачи в ходе отражения вооружённой провокации на госгранице РФ и прилегающих к районам проведения специальной военной операции территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях; выплаты также касаются добровольцев, погибших в результате боевых действий и диверсионной деятельности ВСУ на территории РФ.

"Одновременно проект указа предусматривает единовременные выплаты добровольцам, получившим увечье (ранение, травму, контузию), в размере от 0,1 до 3 млн рублей в зависимости от тяжести увечья (при наступлении инвалидности - до 4 млн рублей)", - сказано в документе.

В проекте указа сообщается, что при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях совершеннолетним детям; в случае отсутствия совершеннолетних детей выплата идёт полнородным и неполнородным братьям и сестрам.

