В МИД РФ предупредили об угрозе безопасности Бушерской АЭС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Ирана стороны исходить из безусловного приоритета обеспечения безопасности АЭС "Бушер", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Особое внимание в этом контексте, конечно, мы уделяем обстановке вокруг АЭС "Бушер", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она добавила, что, "по оценкам российских атомщиков, угроза станции существует, поскольку взрывы звучат буквально в километрах от ее линий защиты".

По словам Захаровой, российская сторона "хотела бы еще раз со всей определенностью донести призыв к вовлеченным сторонам исходить из безусловного приоритета безопасности ядерного объекта".

"Соответствующие сигналы регулярно доводятся нами по всем доступны каналам", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она также заявила, что российская сторона ожидает, что "руководство МАГАТЭ найдет в себе силы внятно и объективно отреагировать на то беззаконие, которым сейчас занимаются США и Израиль, и даст непредвзятую и технически выверенную оценку потенциальных радиологических рисков".

Дипломат добавила, что "свою роль в предотвращении дальнейшей эскалации обязан сыграть и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш".

"Попытки с их стороны закрыть глаза или преуменьшить значимость реальной угрозы просто недопустимы", - подчеркнула Захарова.