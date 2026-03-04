Поиск

В МИД РФ предупредили об угрозе безопасности Бушерской АЭС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Ирана стороны исходить из безусловного приоритета обеспечения безопасности АЭС "Бушер", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Особое внимание в этом контексте, конечно, мы уделяем обстановке вокруг АЭС "Бушер", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она добавила, что, "по оценкам российских атомщиков, угроза станции существует, поскольку взрывы звучат буквально в километрах от ее линий защиты".

По словам Захаровой, российская сторона "хотела бы еще раз со всей определенностью донести призыв к вовлеченным сторонам исходить из безусловного приоритета безопасности ядерного объекта".

"Соответствующие сигналы регулярно доводятся нами по всем доступны каналам", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она также заявила, что российская сторона ожидает, что "руководство МАГАТЭ найдет в себе силы внятно и объективно отреагировать на то беззаконие, которым сейчас занимаются США и Израиль, и даст непредвзятую и технически выверенную оценку потенциальных радиологических рисков".

Дипломат добавила, что "свою роль в предотвращении дальнейшей эскалации обязан сыграть и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш".

"Попытки с их стороны закрыть глаза или преуменьшить значимость реальной угрозы просто недопустимы", - подчеркнула Захарова.

Иран МАГАТЭ Мария Захарова Бушер МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

 Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

 Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

Суд рассмотрит иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро по существу 10 апреля

 Суд рассмотрит иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро по существу 10 апреля

Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Суд отправил под домашний арест находящегося под следствием главу Бодайбо

Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

 Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

 Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 344 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });