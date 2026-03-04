В РФ за год 285 тыс. иностранцев привлекли к ответственности за нарушения миграционных законов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Почти 300 тысяч иностранцев привлечены к ответственности за то, что не покинули Россию из-за нарушений миграционного законодательства, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"В прошедшем году на 85% возросло число привлеченных к ответственности иностранцев за уклонение от выезда - это 285 тысяч человек", - сказал глава МВД РФ на заседании коллегии ведомства. Он отметил также, "что более чем на четверть увеличилось количество покинувших Россию лиц, которым аннулированы разрешительные документы и сокращен срок пребывания, на 15% - депортированных".

Кроме того, по словам министра, "на 28% увеличилась выявляемость органами внутренних дел фактов организации незаконной миграции". Также, подчеркнул Колокольцев, "в связи с расторжением брака или признанием его недействительным в пять раз увеличилось число аннулированных разрешений на временное проживание и в 18 раз - видов на жительство".

Колокольцев также сообщил, что почти 200 тысяч иностранцев, находившихся в России нелегально, узаконили свой правовой статус, воспользовавшись соответствующими условиями. "С февраля прошлого года ведется реестр контролируемых лиц, при этом выходцам из-за рубежа, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, было дано право до сентября урегулировать свой правовой статус. Это сделали более 185 тысяч незаконных мигрантов", - сказал министр.

Он отметил при этом, что "в отношении тех, кто не захотел выйти из тени, применялся весь комплекс мер, предусмотренных режимом "высылка". Колокольцев подчеркнул также, что с июня прошлого года в тестовом порядке запущен механизм подачи электронных уведомлений перед поездкой в Россию.

"К настоящему времени обработано 125 тысяч таких документов, выявлено более пяти тысяч лиц, имеющих ограничения для посещения нашей страны", - отметил министр.

По его словам, "с момента начала цифрового контроля на границе РФ установлено 50 тысяч лиц, внесенных в контрольный список, и почти полторы тысячи объявленных в федеральный розыск".