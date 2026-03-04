Путин в среду примет главу МИД Венгрии Сийярто

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду примет главу МИД Венгрии Петера Сийярто и обсудит с ним, в том числе, проблемы с функционированием нефтепровода "Дружба", сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня также будет международный контакт. Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, не обращались ли страны Европы к РФ с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива, Песков заявил: "Нет, таких обращений не было".

"Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба". Конечно же, в том числе, это будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто", - также заявил представитель Кремля.