Глава Курского горсобрания подал в отставку после критики губернатора

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Председатель городского собрания Курска Владимир Токарев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Также Токарев написал заявление о приостановке своего членства в "Единой России". Хинштейн отметил, что эти решения "не снимают множества вопросов", которые у него возникли к Токареву и которые он изложил 2 марта на заседании правительства Курской области.

Правительство региона направило обращения в прокуратуру и Росприроднадзор о незаконной застройке на берегу Сейма, а также о контрактах на уборку Курска.

2 марта Хинштейн заявил, что намерен обратиться в региональный политсовет "Единой России" с просьбой освободить от должности председателя Курского городского собрания. Его претензии к Токареву связаны с работой фирмы "Интеграл-строй", соучредителем которой является жена Токарева. Он назвал компанию одним из главных подрядчиков по уборке Курска и добавил, что горожане часто жалуются на уборку мусора. Также у губернатора есть вопросы о правомерности строительных работ, которые проводила эта компания.