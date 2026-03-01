Требования закона о локализации такси в РФ вступили в силу с 1 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Требования закона о локализации автомобилей такси в РФ вступили в силу с 1 марта 2026 года.

Теперь в соответствии с принятыми весной 2025 г. законодательными поправками для работы в такси будут допускаться не все автомобили, а лишь набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 гг.; или допущенные к использованию в такси отдельным решением правительства.

Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 г. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 г.

Требования нового закона не касаются машин, уже работающих в такси в РФ - их можно будет использовать на прежних основаниях до конца жизненного цикла.

Перечень автомобилей, допущенных для работы в такси, публикует Минпромторг РФ. Впервые он был опубликован в октябре прошлого года и содержал 20 моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8) - то есть седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Часть из этих автомобилей - с ДВС, также есть последовательные гибриды и электромобили.

Таким образом, список, с одной стороны, содержал отдельные модели, которые не имеют широкого распространения именно как машины такси (например, Niva или УАЗ), а с другой - в нем не было некоторых автомобилей, которые производятся в РФ в заметных объемах и уже сейчас широко используются в отрасли.

Позже в Минпромторге заявляли, что список будет дополняться. "До 1 марта 2026 г. его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", - говорил журналистам представитель министерства.