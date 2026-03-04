Путин сообщил о подготовке Украины к подрывам "Голубого" и "Турецкого" потоков

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - По данным российских спецслужб, Киев готовится к подрывам на "Турецком" и "Голубом" потоках при поддержке западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока", - сказал он.

По его словам, российская сторона уже проинформировала турецких коллег по этому вопросу. "Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня", - сказал президент.

Впервые он сообщил о наличии информации о возможной попытке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" на коллегии ФСБ 24 февраля.