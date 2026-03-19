Поиск

"Газпром" заявил о росте числа атак дронов на черноморские газопроводы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" отмечает рост числа атак дронов на экспортные черноморские газопроводы.

"В период 17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток", - сообщает российская компания.

"В частности, - по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара 22 беспилотными воздушными средствами (БВС), по компрессорной станции "Казачья" - тремя БВС, по компрессорной станции "Береговая" - одним БВС", - говорится в заявлении.

"Совместными действиями сил министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО "Газпром" не допущено", - сообщает компания.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа "Газпрома" в Турцию и страны Южной и Восточной Европы (в том числе в Словакию и Венгрию) транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год. В 2025 году по магистрали поставлено в Европу 18,1 млрд куб. м газа и 7,6 млрд куб. м - в Турцию.

Газопровод "Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году, в 2025 году магистраль прокачала 13,6 млрд куб. м газа.

Турция получает основной объем потребляемого ей газа из России. В 2025 году "Газпром" поставил в республику 21 млрд куб. м газа, обеспечив 37% внешних поставок газа в страну. Кризис вокруг Ирана поставил под угрозу еще 14% импортного баланса Турции (8,23 млрд куб. м в 2025 году), а также весь импорт СПГ - в 2025 году страна закупила 13 млн тонн СПГ, который обеспечил 29% импорта.

Газпром Голубой поток Турецкий поток Турция Черное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

ФСБ и СКР сообщили о задержании пяти фигурантов дела о теракте в Новой Каховке

Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

Новосибирский губернатор заверил, что проблем с молоком и мясом в регионе нет

Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

Новосибирский губернатор назвал меры по ликвидации заболеваний скота "абсолютно необходимыми"

В результате атаки БПЛА на Севастополь есть погибший, двое ранены
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 884 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
