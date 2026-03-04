Аэропорт Сочи остановил работу второй раз за сутки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи второй раз за день ввели запрет на на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Предыдущий перерыв в работе предприятия продолжался пять с половиной часов. Ограничения отменили в 20:19 по Москве и снова ввели в 20:55.

Днем в Сочи объявляли угрозу БПЛА, вводили статус "Атака", работала ПВО, предупреждал мэр города Андрей Прошунин.

До сих пор сохраняются ограничения для аэропорта Краснодара.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В 2025 году аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.