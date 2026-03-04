Поиск

Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи отменили запрет на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Перерыв в работе предприятия продолжался пять с воловиной часов.

Днем в Сочи вводили угрозу атаки БПЛА, ввели статус "Атака", работала ПВО, сообщал мэр города Андрей Прошунин.

"Туристам, которые должны были вылететь по расписанию, рекомендую на время действия режима оставаться в гостиницах и следить за обновлениями о возобновлении авиасообщения дистанционно. Руководителям средств размещения даны рекомендации, которые сейчас необходимо соблюдать", - информировал он.

В 20:10 по Москве он заявил об отмене угрозы атаки БПЛА.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

