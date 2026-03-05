Поиск

Лавров проведет посольский "круглый стол", посвященный украинскому кризису

Приглашение получили более 100 послов и представителей международных организаций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в посольском "круглом столе", посвященном украинскому кризису, цифровым угрозам и международной информационной безопасности.

"5 марта состоится одиннадцатый так называемый посольский "круглый стол", приглашение на который получили более ста послов и представителей международных организаций, которые аккредитованы в нашей стране, в Москве. Тема мероприятия - украинский кризис, цифровые угрозы и международная информационная безопасность", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в минувший четверг на брифинге.

По ее словам, встреча традиционно начнется с выступления Лаврова.

"Он развернуто изложит актуальные российские подходы к различным аспектам международной информационной безопасности и уделит внимание в том числе цифровым угрозам, возникающим на фоне украинского кризиса", - пояснила представитель МИД.

Сергей Лавров МИД РФ
