Ученые РФ и КНР выяснили последствия землетрясения 2011 года в Японии для Приморья

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские и китайские ученые выяснили, как отразилось на Приморском крае землетрясение, которое произошло в Японии в 2011 году и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1", сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Один из важных выводов международного исследования касается долгосрочных последствий землетрясения Тохоку 2011 года. Выяснилось, что постсейсмические процессы, вызванные этим мегаземлетрясением, продолжают влиять на наш регион и сегодня", - говорится в сообщении.

По словам профессора департамента мониторинга и освоения георесурсов ДВФУ Николая Шестакова, ученые фиксируют "несколько повышенную скорость движения территории Приморья и прилегающих районов Китая к юго-востоку".

"Это следствие так называемых постсейсмических процессов, которые охватывают огромные территории вокруг очага землетрясения и могут продолжаться столетиями", - цитирует пресс-служба Шестакова.

Ученые подчеркивают, что эти движения настолько малы, что не влияют на самочувствие людей, уровень грунтовых вод или целостность построек. Однако понимание их природы и механизма реализации критически важно для построения точных моделей геодинамики.

Многолетние исследования современной геодинамической активности приграничных районов юго-востока России и северо-востока Китая проводились международным коллективом ученых Политехнического ДВФУ и Института прогноза землетрясений (Пекин, КНР).

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.