Поиск

Ученые РФ и КНР выяснили последствия землетрясения 2011 года в Японии для Приморья

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские и китайские ученые выяснили, как отразилось на Приморском крае землетрясение, которое произошло в Японии в 2011 году и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1", сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Один из важных выводов международного исследования касается долгосрочных последствий землетрясения Тохоку 2011 года. Выяснилось, что постсейсмические процессы, вызванные этим мегаземлетрясением, продолжают влиять на наш регион и сегодня", - говорится в сообщении.

По словам профессора департамента мониторинга и освоения георесурсов ДВФУ Николая Шестакова, ученые фиксируют "несколько повышенную скорость движения территории Приморья и прилегающих районов Китая к юго-востоку".

"Это следствие так называемых постсейсмических процессов, которые охватывают огромные территории вокруг очага землетрясения и могут продолжаться столетиями", - цитирует пресс-служба Шестакова.

Ученые подчеркивают, что эти движения настолько малы, что не влияют на самочувствие людей, уровень грунтовых вод или целостность построек. Однако понимание их природы и механизма реализации критически важно для построения точных моделей геодинамики.

Многолетние исследования современной геодинамической активности приграничных районов юго-востока России и северо-востока Китая проводились международным коллективом ученых Политехнического ДВФУ и Института прогноза землетрясений (Пекин, КНР).

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

ДВФУ Приморье Япония АЭС "Фукусима-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор пресек продажу контрафактной обуви на маркетплейсе

 Роспотребнадзор пресек продажу контрафактной обуви на маркетплейсе

В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

Подмосковье протестирует ГТО по управлению дронами

Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

 Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

Минпромторг обновил перечень допускаемых в такси автомобилей

Что произошло за день: среда, 4 марта

Лед на Финском заливе начал разрушаться

 Лед на Финском заливе начал разрушаться

Путин решил освободить двоих граждан Венгрии, которые попали в плен к российским военным

 Путин решил освободить двоих граждан Венгрии, которые попали в плен к российским военным

Минэкономразвития сообщило о снижении ВВП в январе на 2,1% в годовом выражении

В России инфляция с 25 февраля по 2 марта составила 0,08%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 380 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8571 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });